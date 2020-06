Guardia Costiera e volontari recuperano 350 chili di rifiuti dalle acque di Torre del Greco

LEGGI ANCHE

TORRE DEL GRECO. Venti bottiglie di vetro e 226 di plastica, 146 sacchetti e 31 attrezzi da pesca ma anche una sedia, una bicicletta, una moto d’acqua, svariato materiale elettronico, parte di mobili e attrezzi da lavoro. Tutto per quasi 350 chili di rifiuti depositati sui fondali marini.i volontari del centro subacqueo Torre del Greco, insieme a centinaia di partecipanti e al personale dei nuclei subacquei della Guardia Costiera, immergendosi nelle acque del porto della città vesuviana., volta a rimuovere dal mare rifiuti di ogni genere e plastiche in particolare, promossa da Clean Sea Life e dalla Guardia Costiera italiana.Il personale della Capitaneria di Porto di Torre del Greco ha garantito la necessaria cornice di sicurezza in mare e in banchina, anche mediante l’impiego della motovedetta CP 549, il tutto nel rispetto delle norme in tema di emergenza Covid-19.