Rissa in Fratelli d'Italia per le liste Diodato: «Io espulso dal partito»

«Sono stato espulso da Fratelli d'Italia». Ad annunciarlo è Pietro Diodato, ex consigliere regionale campano e storico dirigente della destra napoletana. La mattina di sabato 4 settembre, ultimo giorno utile per la presentazione delle liste dei candidati alle elezioni amministrative di Napoli, Diodato era stato protagonista di una rissa con Marco Nonno, attuale consigliere regionale di Fdi e consigliere comunale uscente, con il quale condivide la lunga militanza nella destra napoletana e il quartiere di origine e fulcro della sua attività politica, Pianura.

Come conseguenza immediata della rissa, il nome di Diodato, inizialmente previsto nella lista di Fratelli d'Italia, è confluito nella lista civica «Catello Maresca». La lista civica a sostegno della candidatura a sindaco di Catello Maresca è stata però esclusa dalla commissione elettorale, esclusione confermata dal Tar Campania e dal Consiglio di Stato, per irregolarità nella presentazione.

Nei confronti di Diodato, racconta lo stesso ex consigliere regionale in un video pubblicato su Facebook, «è stato aperto un provvedimento disciplinare, concluso con l'espulsione dal partito. E questo non per la rissa, o meglio l'aggressione, del 4 settembre, o per aver votato per 5 anni il bilancio di de Magistris permettendogli di restare in sella, ma - sottolinea - per aver 'aderito a lista diversa e contrapposta a quella di Fratelli d'Italià».