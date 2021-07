Rissa a Pozzuoli: muore 45enne, quattro feriti trasportati in ospedale

Quattro feriti sono stati trasportati in ospedale. Un altro è morto in ambulanza, prima di arrivare al San Paolo di Napoli, per le lesioni riportate, presumibilmente durante la colluttazione. Pugnalato al cuore.

La vittima è Alessandro Cristian Amato, 45 anni, incensurato. Colpito intorno alle 19 a Pozzuoli, durante una rissa segnalata al 112 in via Pisciarelli da alcuni cittadini. Ma nessuno era più presente, quando i militari sono arrivati sul posto e hanno avviato le indagini. Restano da chiarire le motivazioni dell'aggressione.