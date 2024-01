Rita De Crescenzo, il figlio fermato dai vigili e portato in casa famiglia. In 50 fuori dalla caserma, la tiktoker: «È una vergogna»

Sono ore difficili per la tiktoker Rita De Crescenzo, che venerdì sera ha dovuto salutare uno dei suoi tre figli. Il ragazzo è stato riaccompagnato in casa famiglia dopo una lunga fuga terminata ieri mattina sul lungomare di Napoli: è qui che la polizia locale lo ha invididuato durante un controllo. Il giovane era a bordo di uno scooter risultato intestato al padre e indossava regolarmente il casco, ma non ha mai conseguito la patente. Portato in caserma, è stata poi scoperta la segnalazione di rintraccio per una fuga, datata aprile 2023, dalla casa famiglia di cui era ospite. Infine, in serata, il minore è stato affidato ai servizi sociali e riaccompagnato in una nuova struttura.

Come scrive Fanpage, all'esterno della caserma mentre il ragazzo era in attesa del trasferimento si è radunata una folla composta da una cinquantina di persone, tra le quali Rita De Crescenzo, che ha pubblicato su TikTok alcuni video per spiegare la situazione: «È una vergogna, si è smosso un esercito intero per mio figlio.

Gli è stato tolto anche il telefono», accusa la mamma tiktoker.