Laura la divina: ritornata a casa la nota tiktoker

Dopo ore d'angoscia, Laura La divina è tornata a casa. Nel pomeriggio di ieri la nota tiktoker napoletana si era allontanata da casa, con il telefono che risultava spento e, da ormai più di 24 ore, non si avevano più sue notizie. L'allarme era partito da Rita De Crescenzo, altra nota tiktoker napoletana che, sui suoi canali social, aveva subito annunciato: «Da due ore non si trova Laura. Non so se, come dicono, sia stata avvistata alla stazione. Ha il telefono spento e ci stiamo preoccupando tutti. Se qualcuno l'avesse vista me lo venga a dire da vicino».

Inoltre, nella serata di ieri, erano arrivate numerose segnalazioni al programma di Rai 3 «Chi l'ha visto?». La conduttrice, Federica Sciarelli, aveva lanciato l'appello nel corso della trasmissione: «Ci stanno telefonando in molti da Napoli per la scomparsa di Laura, molto conosciuta come “la divina”.

Dalle cinque del pomeriggio, ci dicono, si è allontanata. Sta attraversando un momento di fragilità e quindi sono molto preoccupati. È una nota tiktoker».

È però, di pochi minuti fa, la notizia che Laura La divina è tornata a casa. Infatti, nel corso di una diretta sul profilo tiktok di Rita De Crescenzo, è stato annunciato il suo rientro a casa. Infine, “La divina”, durante una chiamata con i carabinieri, ha dichiarato: «Sono io la persona che era scomparsa. Adesso sono tornata, non so niente».