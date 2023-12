Laura la Divina, scomparsa la tiktoker di Napoli: la denuncia a «Chi l'ha visto?»

È dal pomeriggio di ieri, 13 dicembre, che non si hanno più notizie della nota tiktoker napoletana «Laura La divina». Si sarebbe allontanata da casa intorno alle 17 e da allora nessuno ha piu notizie di lei: il cellulare sembrerebbe essere spento.

Da ieri, il web è inondato di richieste d'aiuto da parte dei familiari che, per ora, non sembrano ritrovare alcun riscontro. Molte anche le segnalazioni inviate ieri sera al programma di Rai 3 «Chi l'ha visto?». La stessa conduttrice, Federica Sciarelli, ha lanciato l'appello : «Ci stanno telefonando in molti da Napoli per la scomparsa di Laura, molto conosciuta come la divina. Dalle cinque del pomeriggio, ci dicono, si è allontanata. sta attraversando un momento di fragilità e quindi sono molto preoccupati. È una nota tiktoker».

Il primo allarme è stato lanciato da Rita De Crescenzo, tiktoker popolare nel panorama napoletano, dopo che Laura non è piu ritornata nella casa in cui vivono insieme. In live, la De Crescenzo appare sconvolta dalle lacrime: «Non mi dite che è normale, lei non ha mai fatto una cosa del genere. Laura è una buona, magari qualcuno l’ha buttata in un’auto e se l’è portata via».