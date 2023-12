A Torre del Greco la "sosia della Meloni": il video su Tik Tok diventa virale

«Andiamo dalla sosia della Meloni». Ormai a Torre del Greco non si parla d’altro e il piccolo negozio di casalinghi in via Piscopia è preso d’assalto ogni giorno da curiosi. Lì c’è Antonella Greco, 36enne moglie, madre e cristiana ma non «sovranista» - dice.

La definiscono là sosia del presidente del Consiglio Giorgia Meloni e da quando lei e il marito Enzo hanno pubblicato un video su Tik Tok, questo è diventato virale con quasi 500mila visualizzazioni in poche ore.



Ma non solo sui social, anche dal vivo molti clienti affezionati ma anche curiosi prendono d’assalto la piccola bottega. «Non sono Giorgia- dice Antonella- e alle ultime elezioni non ho nemmeno votato.

L’idea di pubblicare il video è venuta a mio marito Enzo che mi prende pure in giro. La mattina mi dice “buongiorno presidente” e poi continua a prendermi in giro». In effetti la somiglianza c’è, per i lineamenti i colori e, in particolare il sorriso.

«Da quando è stato pubblicato il video siamo presi d’assalto, le agenzie si comunicazione ci offrono pure di gestire Tik Tok. Ma noi non siamo a Palazzi Chigi, siamo persone umili e non ci piace la ribalta. Sono insieme a mio marito da quando avevo 12 anni e voglio continuare a lavorare nel negozio, tra la gente, come abbiamo sempre fatto».