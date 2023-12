Il lago Patria è esondato. L'acqua ha completamente allagato tutta la strada circumlacuale creando notevoli disagi alla circolazione. Il motivo è legato all'insabbiamento della foce che consente il deflusso delle acque verso il mare. «Purtroppo già nei giorni scorsi il lago aveva rotto gli argini anche se ieri complice la pioggia ci ha creato notevoli problemi», hanno affermato alcuni residenti. Il lago ha praticamente invaso oltre alla carreggiata anche tutti i terreni circostanti e persino il parcheggio di un albergo e dei parchi che si trovano a ridosso della Circumlago.

«Quello dell'insediamento e della relativa ostruzione della vecchia foce del lago Patria è un problema atavico ha spiegato Giovanni Sabatino, presidente dell'Ente Riserva Costa di Licola, foce del Volturno e lago di Falciano -. La foce è situata nel territorio del comune di Castelvolturno e ad oggi per poter risolvere il problema bisogna intervenire in modo strutturale. È ciò che la Regione sta già valutando seriamente. È stato già avviato un tavolo di lavoro. Tra le ipotesi c'è quella di realizzare un sistema di frangiflutti».

Intanto, però la situazione è che appena la foce si ostruisce e c'è una pioggia lo specchio acqueo rompe gli argini. «Purtroppo come si è verificato in questi giorni continua Sabatino -. Pur in caso di insabbiamento non si è potuti intervenire perché la direzione del vento spingeva il mare verso la foce.. La Sma Campania con un escavatore interverrà entro oggi per disostruirla con il conseguente abbassamento del livello dell'acqua riportando così il tutto alla normalità.La Città Metropolitana di Napoli ha approvato tra l'altro un progetto che prevede sulla strada che costeggia il lago la realizzazione di una pista ciclabile con la rifunzionalizzazione della strada carrabile. Ma anche la creazione di una fascia boscata e la sistemazione di un'area a verde attrezzata con un percorso naturalistico per la riqualificazione paesaggistica dell'area.

«La foce dello specchio è rivolta verso nord, mentre le correnti scendono verso sud ha dichiarato Vincenzo Risso, presidente del comitato civico Varcaturo Licola Lago Patria -. Puntualmente oltre alla risacca classica delle onde che portano la sabbia all'interno della foce ostruendola, ci sono anche le correnti contrarie che non favoriscono il deflusso delle acque verso il mare. Il lago ha un costante riempimento da fonti sorgive, oltre che dai canali artificiali che portano acqua fluviale, e purtroppo non solo, da cui deriva anche l'inquinamento. La realizzazione di una scogliera darebbe uno sfogo allo specchio acqueo. Problema che non si presentava con la vecchia foce, prima che fosse chiusa, e venisse aperta la nuova. Serve un intervento immediato della regione Campania che ha sempre dichiarato di voler puntare sulla fascia costiera flegrea domitia».

Ma ieri, infine, disagi si sono avuti anche a Varcaturo in via Madonna del Pantano, via Carrafiello e via Gelsi con le strade che si sono trasformate in veri e propri fiumi in piena, complice la pioggia, con gli automobilisti costretti a fare zig zag con le auto.