Il «Multiverso» di Tiktok a Castel Volturno: Brenda Asnicar, Maria Esposito e Laura la divina insieme sul palco

Nella giornata di ieri l’attrice e cantante Brenda Asnicar, conosciuta in Italia come Antonella della serie televisiva «Il mondo di Patty», andata in onda su Disney Channel dal 2009 al 2011, si è esibita per la sua ultima tappa del tour «Divina Bandida» al Flava beach di Castel Volturno.

Sui social network si sono diffusi molte riprese del gruppo creatosi sul palco del Flava beach con Brenda Asnicar, Maria Esposito (alias Rosa Ricci della serie tv «Mare Fuori») e Laura La Divina.

«Questo è il multiverso» è stato il commento più diffuso dai fan in delirio presenti alla serata del The club Venus al Flava beach, un’organizzazione di eventi indirizzati al target della comunità Lgbt+, vedendo la reunion più improbabile del momento che ha accomunato la star argentina Brenda Asnicar, la star napoletana Maria Esposito e la tiktoker transgender Laura La Divina che attualmente vive con la tiktoker napoletana Rita De Crescenzo.

La sorpresa per il pubblico napoletano è dovuta all’unione di alcune icone che hanno segnato l’infanzia e continuano a segnare l’adolescenza della maggior parte dei ragazzi napoletani, principalmente coloro che possiedono un profilo Tiktok.

Oltre lo stupore visivo, il «Multiverso», così definito dai giovani su Tiktok, alcuni hanno notato anche l’unione tra i nomi di Laura, che si fa soprannominare «La Divina», e Brenda Asnicar, che dal 2009 ha sempre rappresentato l’icona di Disney Channel del gruppo «Las Divinas» contro «Le popolari», una storica faida immaginaria creata dalla serie «Il Mondo di Patty».

I fan hanno commentato così il duo: «La divina napoletana e la divina argentina».

Ma è dal 14 agosto scorso che la star argentina intrattiene rapporti anche con la star di Mare Fuori, Maria Esposito, quando le due si sono incontrate durante la tappa del tour di Brenda Asnicar a Paestum; da allora già si era creato il «Multiverso» di Tiktok quando le due star hanno unito il ritornello del brano «Las Divinas» in «Nadie pasa de esta esquina, aquí mandan las divinas, porque somos gasolina, gasolina de verdad» con la famosa battuta della star napoletana che nella serie di Mare Fuori interpreta la sorella di Ciro Ricci, in «Io so Rosa Ricci e tu chi ca**o sei per dirmi quello che devo fare?».

«Stasera si è scritta la storia» hanno commentato diversi fan nei video su Tiktok che hanno inoltre ripreso anche la tiktoker Filosuperstar.

Brenda Asnicar si è esibita con una t-shirt di «J’adore Napoli» e questa mattina ha pubblicato una storia su Instagram mentre si godeva la sua colazione nella bella città partenopea, nella quale la star aveva già fatto visita il 13 agosto.