Rita De Crescenzo denunciata a Pozzuoli: feste abusive con i neomelodici Franco e Marco Calone

Con il coprifuoco ancora in atto, hanno popolato le strade del Rione Toiano a Pozzuoli per festeggiare comunioni e compleanni, organizzando concerti e invitando cantanti neomelodici e ripreso le scene con video poi postati sui social. È per questo che i carabinieri della caserma di Pozzuoli, analizzando le immagini registrate nei vari video amatoriali e raccogliendo le testimonianze di alcuni presenti, hanno sanzionato per violazione normativa anti contagio tre cantanti neomelodici, Franco e Marco Calone e la tiktoker Rita De Crescenzo: la 41enne è stata denunciata anche perché, convocata dai militari, non si è presentata.

Tutti gli organizzatori delle feste sono stati sanzionati ai sensi del Tulps perché sprovvisti delle prescritte autorizzazioni. Dodici le sanzioni anti contagio notificate ad altrettanti soggetti che hanno partecipato alle manifestazioni. Continuano le verifiche mirate ad identificare la restante parte dei partecipanti alle feste.