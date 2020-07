Napoli, due rom positivi del campo nomadi di Scampia ricoverati al Covid Center: sono arrivati ieri dalla Serbia. 63 persone in quarantena

Gli ultimi casi positivi riscontrati nel campo rom di Scampia, fa sapere l'Asl 1 Napoli Centro, sono due coniugi arrivati ieri dalla Serbia e che sono stati sottoposti a sorveglianza ma, tenuto conto delle condizioni di salute, si è deciso nel pomeriggio di ricoverarli al Covid Center dell'Ospedale del Mare di Napoli. Sono in tutto 8 i contagi nel campo rom di Scampia. I 49 tamponi sono stati eseguiti su 20 persone stanziali nel campo rom e 29 persone giunte dalla Serbia nelle ultime 24 ore. L'attività di tamponamento proseguirà secondo il concetto di contact tracing così come la sorveglianza per le persone in quarantena che, allo stato, risultano essere 63.



