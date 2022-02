Rosa Alfieri, la madre del presunto assassino: «Non è più mio figlio»

«Quello non voglio più vederlo. Non è più mio figlio». Sono le parole - riportate da organi di stampa - da Cristina Salas, la madre di Elpidio D'Ambra, il 31enne arrestato con l'accusa di aver ucciso a Grumo Nevano la 23enne Rosa Alfieri.

«Io - aggiunge - sto con il dolore della famiglia della povera Rosa». La donna non ha nominato alcun avvocato di fiducia per il figlio che ora è difeso da un legale d'ufficio.

«Non lo conosco, non so più chi è, non mi appartiene, non ci ho parlato, non voglio più chiamarlo», ribadisce la donna.