Ruba cellulare nella salumeria, inseguito dalla vittima: preso

In via Siniscalchi a Napoli i poliziotti hanno notato l'inseguimento tra due uomini e scoperto che il fuggitivo aveva appena rubato un telefono all'altro, mentre si trovava in un negozio di alimentari di vico VII Duchesca. L.C., 32enne del Gambia con precedenti di polizia, è stato arrestato per furto aggravato e anche resistenza a pubblico ufficiale.