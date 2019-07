Dramma nel Napoletano: papà uccide la figlia di 16 mesi e si lancia dal balcone

Lunedì 15 Luglio 2019, 13:19

A mezzogiorno circa, a San Gennaro Vesuviano, in via Cozzolino, un 35enne ha lanciato la figlia 16 mesi dal balcone del secondo piano e si è buttato giù.La bimba è morta sul colpo. Lui è ricoverato in gravi condizioni al Cardarelli.