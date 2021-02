Durante il servizio di controllo del territorio, gli agenti del commissariato di San Giorgio a Cremano hanno fermato una persona in via de Lauzieres, all’angolo con piazza Tanucci, in possesso di un coltello a serramanico lungo 16 cm.

M.M., 21enne sangiorgese con precedenti di polizia, è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA