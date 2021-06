San Sebastiano, maiale libero tra le aiuole nel centro della città

Un maiale in libertà nel centro di San Sebastiano. Un avvistamento davvero inusuale quello avvenuto nella centralissima via Matteotti, non lontano dai bar della rinata movida sansebastianese. Un maiale libero in strada, per fortuna tranquillo, intento a mangiare l'erba vicino agli alberi che arredano le strade della città a due passi da una gelateria. Il suino visto in libertà si era allontanato di pochi metri. La sua presenza presso il cortile di una proprietà privata della zona era nota anche a molti residenti. La fuga del maiale è stata presto segnalata al proprietario e l'animale è stato riportato nel suo recinto prima che potesse provocare seri problemi a veicoli e pedoni.

Le immagini dell'animale libero in città sono state però immortalate da decine di persone con i cellulari e da ieri pomeriggio sono subito diventate virali. C'è chi oggi è corso a giocare i numeri al Lotto e non mancano i commenti ironici da parte dei cittadini. "Voleva un gelato!" commenta qualcuno. "Aiuta a mantenere

le aiuole pulite" commentano altri. "Speriamo sia tenuto come animale di compagnia e non sia allevato per essere ucciso" si augurano in molti.