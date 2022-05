Liste d'attesa in Campania, c'è il piano: ​«Più fondi e visite serali»

Liste d’attesa: la Regione Campania fa scattare il semaforo verde al nuovo Piano straordinario per il recupero dei ricoveri medici e chirurgici e per visite, esami diagnostici e screening rimasti al palo, nel 2021, a causa della perdurante emergenza Coronavirus. I provvedimenti sono già esecutivi. Si tratta dell’aggiornamento dell’analogo programma messo in campo un anno fa ma allora solo alcune aziende sanitarie hanno raggiunto gli...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati