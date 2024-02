Sap: «Giornata contro la violenza negli stadi per ricordare Filippo Raciti»

Istituire una giornata contro la violenza negli stadi in memoria di Filippo Raciti, l'ispettore dellla Polizia di Stato morto il 2 febbraio di 17 anni fa dinanzi allo stadio di Catania durante i disordini scoppiati tra tifosi.

È l'appello lanciato dal Sindacato autonomo di polizia in occasione dell'anniversario della morte del poliziotto. Il Sap di Napoli , per presentare la proposta, ha scritto a numerosi parlamentari eletti in Campania.

«Dal 2007, - ha spiegato Ernesto Morandini, segretario provinciale del Sap di Napoli, sono stati fatti dei lenti ma lunghi percorsi che hanno consentito di apportare un reale cambiamento al tifo negli stadi. Si pensi , ad esempio, allo strumento del daspo, all'istituzione della figura degli steward o alla possbilità dell'arresto in flegranza differita, nonchè all'istituzione del Comitato nazionale dell'ordine e la sicurezza pubblica.Tutto ciò è consentito anche alle famiglie di tornare allo stadio e vivere con positività i momenti di sport».

Secondo il giudizio di Morandini è necessario comunque non abbassare mai la guardia per «evitare un ritornno di inaccettabili episodi di violenza». «Per questo motivo - ha concluso - abbiamo chiesto di valutare di istituire una giornata dedicata proprio a Filippo Raciti». L'appello è stato fatto anche al presidente del Senato, Ignazio La Russa; al presidente della Camera; Lorenzo Fontana e al presidente della Figc, Gabriele Gravina.