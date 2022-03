Sassaiola nel pomeriggio contro la sede di «Libera contro le mafie» a Portici

Sassaiola contro la sede di Libera Portici e del Collegamento contro le camorre: sfregiato il Giardino della Memoria. Ennesimo attacco, oggi poco prima delle 16, alla sede dell’associazione contro le mafie in via Diaz già molte volte oggetto di blitz.

Prima dell’apertura di oggi ignoti hanno lanciato dei sassi contro il Giardino della Memoria, distruggendo alcune installazioni realizzate dai volontari, e contro la sede stessa.



Solo qualche mese fa erano stati incendiati dei cartoni utilizzati per distribuire derrate alimentari ai meno abbienti e lo scorso anno la sede è stata imbrattata con le feci. «Ancora una volta abbiamo subito - dice Leandro Limoccia-un gesto deplorevole. Ancora una volta denunceremo l’accaduto alle Forze dell’Ordine. Gli attacchi sono continui, ci hanno preso di mira. Non ci fermeranno le violenze e le intimidazioni».



Il coordinamento sta organizzando delle iniziative con le scuole per «La giornata nazionale della memoria e dell’impegno in memoria delle vittime delle mafie» del 20 e 21 marzo. Venerdì alle 9 a Villa Fernandez avrà luogo la IX giornata cittadina «Liberarci dalle mafie e dalla corruzione. Fermare le guerre. Per un nuovo umanesimo non violento». Saranno presenti, oltre a Leandro Limoccia segreteria provinciale Libera Napoli presidente ANPI sez Portici, il sindaco Vincenzo Cuomo, Sara Cucciolito vice ANPI, Mariagrazia Mandato, presidente associazione Pasquale Mandato Aps, Sergio Vigilante Sos impresa e le scuole del territorio.