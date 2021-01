Un chilometro e mezzo di nuova rete idrica per sette strade e per 1000 utenze del comune di Saviano. E' quanto emerso ieri mattina, nella sede del municipio, nel summit tra l’amministratore delegato di Gori, Giovanni Paolo Marati, il vicepresidente Luigi Mennella, e il sindaco Vincenzo Simonelli.

Si è discusso dello stato di avanzamento dei lavori alla rete idrica e di una collaborazione per le opere da realizzare in futuro. Via Miccoli, via Feudo, via Narni, via Degli Orti, via Caliendo, via Casa Allocca e via Scarlatti, sono le ultime strade interessate dalla sostituzione delle vecchie condotte idriche, con una prima parte di interventi che sarà completata a febbraio 2021 e una seconda parte che sarà completata ad aprile 2021. L’opera consentirà di risolvere i problemi di perdite diffuse, abbassamenti di pressione e mancanze d’acqua; in tutte le zone oggetto di intervento Gori procederà al ripristino del manto stradale.

“Il nostro lavoro non si ferma qui – sottolinea l’Ad di Gori, Giovanni Paolo Marati – abbiamo avviato un tavolo tecnico permanente per supportare l’amministrazione comunale anche nella risoluzione della problematica degli allagamenti e nell’interlocuzione con gli enti preposti". Durante l’incontro la Gori ha illustrato lo stato manutentivo della rete fognaria evidenziando come la causa degli allagamenti sia da rinvenire nell’attuale consistenza degli alvei, e in particolare dell’alveo Quindici, deputato allo smaltimento delle acque piovane dei comuni dell’Area Nolana.

Dal 2019 l’azienda è al lavoro anche per ripristinare il corretto funzionamento dei collettori comprensoriali afferenti al depuratore di Marigliano, deputati allo smaltimento delle acque nere, ma divenuti nel tempo, spesso e in maniera impropria, unico recapito anche delle acque piovane dei territori serviti. “Ringrazio Gori per l’incontro – dichiara il sindaco di Saviano Vincenzo Simonelli - è iniziato un nuovo rapporto, con la creazione di un tavolo tecnico teso a meglio approfondire le problematiche legate al territorio, fra cui quella atavica degli allagamenti. Solo con un lavoro sinergico fra i vari enti interessati, potremmo concretamente avviare a soluzione i problemi legati agli aspetti fognari".

