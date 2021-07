Controlli nelle Vele di Scampia, arrestato spacciatore

Un arresto per spaccio, 29 persone identificate tra cui 19 pregiudicate, e 21 veicoli controllati: è il bilancio dei controlli a Scampia. In manette è finito un 51enne già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari: durante la perquisizione nell'abitazione sono stati rinvenuti e sequestrati 300 grammi di marijuana e vario materiale per il confezionamento della droga. L’arrestato è stato portato in carcere.

APPROFONDIMENTI BUCINE Incidente ad Arezzo, auto sbatte contro muretto e finisce in un... ORISTANO Incendi in Sardegna, due cani pastori salvano il gregge dalle fiamme:... A POZZUOLI Arrestato due volte, lo stesso giorno, a Pozzuoli per evasione dai...

Per violazioni al codice della strada, sono state invece elevate 34 sanzioni per un importo complessivo di quasi 30mila euro. 79 i punti decurtati dalla patente di automobilisti indisciplinati, 14 gli scooter e un'auto sequestrati.