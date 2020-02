Scandalo all'Accademia Belle Arti di Napoli, il presidente saluta il prof dimissionario: «Perdiamo un docente di grande esperienza e bravura»

«Parlo anche a nome del direttore Giuseppe Gaeta e della Consulta degli studenti, sono profondamente addolorato per tutto quanto accaduto, l'Accademia perde un docente di grande esperienza e grande bravura che ha saputo dare molto ai suoi allievi e a questo luogo». Lo scrive in una nota Giulio Baffi, presidente dell'Accademia di Belle Arti di Napoli, in merito alle dimissioni del professore accusato di presunte molestie sessuali. «Il nostro primo pensiero sono sempre gli studenti e la loro serenità - afferma - oggi il direttore Gaeta sarà infatti impegnato a sostenere circa 200 esami. Ciò mi conforta nel notare come rapidamente riprenda la normale attività dell'Accademia - aggiunge - senza che essa venga intralciata». «Già da domani studieremo, di concerto con la Consulta degli studenti - Conclude - nuove iniziative che possano tutelare e sostenere gli allievi per qualsiasi necessità»

© RIPRODUZIONE RISERVATA