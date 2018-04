Protesta davanti al tribunale di Napoli dopo la scarcerazione dei fratelli Pellini

Martedì 3 Aprile 2018, 12:02 - Ultimo aggiornamento: 03-04-2018 12:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Acerra. Stanno protestando davanti al tribunale gli ambientalisti della Terra dei Fuochi riuniti nei vari comitati. La manifestazione è stata organizzata per denunciare la scarcerazione dei fratelli Cuono, Giovanni e Salvatore Pellini, i tre imprenditori dello smatlimento dei rifiuti condannati l'anno scorso in via definitiva per disastro ambientale nella Terra dei Fuochi. I Pellini dovevano scontare 7 anni di reclusione ma per effetto di una serie di sconti di legge sono usciti di galera dopo appena 10 mesi.