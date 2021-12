Scavi di Pompei, l'ingresso alla domus del Larario di Achille è sold out

Scavi di Pompei, il tour speciale nella domus del Larario di Achille è sold out. Per Natale, Capodanno e l'Epifania il direttore generale del Parco Archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel, ha regalato ai turisti un tour «alla scoperta della raffinata casa del Larario di Achille», dalle ricche decorazioni parietali.

Una tra le più belle domus di Pompei, di recente restituita alla pubblica fruizione e accessibile con facilità a tutti i visitatori, anche con difficoltà motorie. Per il periodo natalizio il Parco archeologico di Pompei propone, oltre al regolare accesso alla domus, visite accompagnate gratuite per tutti i possessori della My Pompeii Card, per scoprire e apprezzare ogni dettaglio delle bellissime decorazioni che caratterizzano la dimora. Dal 24 dicembre fino al 10 gennaio, tutti i giorni dalle ore 10 alle 11 gli abbonati potranno prenotare una visita accompagnata a cura del Parco, all’indirizzo mail: mypompeiicard@beniculturali.it. (le visite sono di 20 minuti per massimo 5 persone per gruppo). La casa è stata riaperta lo scorso 3 dicembre, a seguito di interventi di manutenzione e restauro, oltre che di adeguamento architettonico per l’accessibilità, aggiungendosi alla serie di edifici del percorso senza barriere architettoniche «Pompei per tutti». La My Pompeii card si acquista on-line tramite il sito www.ticketone.it, con ritiro presso le biglietterie di Pompei (Porta Marina, Piazza Esedra e Piazza Anfiteatro).