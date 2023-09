Sciopero trasporti venerdì, possibili disagi alla Circumvesuviana

Si profilano disagi venerdì 29 settembre per gli utenti che si servono dei mezzi gestiti dall'Ente Autonomo Volturno. Come annuncia la stessa azienda di trasporti in una nota, infatti, in quella data è stata proclamata un'azione di sciopero nazionale di 24 ore da parte dell'organizzazione sindacale Usb avente ad oggetto «blocco aumento delle tariffe e dei servizi, superamento dei penalizzanti salari d'ingresso per neo assunti, sicurezza dei lavoratori, criteri di appalti e subappalti, salario minimo garantito, libero esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, una nuova legge sulla rappresentanza delle complicità tra le organizzazioni sindacali».

Durante l'orario di sciopero, l'effettuazione delle corse è subordinata al numero di lavoratori aderenti all'astensione. Saranno assicurate le fasce di garanzia, i cui orari sono riportati sul sito dell'Eav (www.eavsrl.it).