Scooter sugli scogli per gelosia: è corsa al lotto per giocare i numeri vincenti

In preda alla furia scatenata dalla gelosia per avere trovato la moglie a mare in compagnia di un altro uomo, ha preso lo scooter del presunto amante e lo ha scaravento sugli scogli. Dopo i video che hanno immortalato le scene clou dell’episodio, immagini amplificate dalle condivisioni sui social, da due giorni è corsa alle ricevitorie del lotto. Il fatto coinvolge tutte persone residenti altrove, ma si è consumato nella parte di spiaggia denominata Mancinelli a confini tra Torre del Greco e Torre Annunziata. Ed è proprio nel Vesuviano che si sta verificando la caccia ai numeri vincenti legati al caso: «Quelli maggiormente giocati - spiega Claudio Cuccurullo, al lavoro presso il punto ricevitoria di via Alcide De Gasperi, tra i più gettonati in queste ore - sono 17, 38, 46, 80 e 19. Tutti hanno uno specifico significato collegato a quanto accaduto l’altro giorno: 17 sono le corna, 38 le mazzate, 46 marito e moglie, 80 la spiaggia e 19 la moto».

Stasera è in programma la consueta estrazione, anche se Cuccurullo ricorda come sia «tradizione giocare la sequenza ritenuta legata all’evento preso in considerazione per almeno tre volte».

