Sequestrate a Ischia centinaia di bombole di gas, pericolosamente stoccate su area abusiva

Domenica 13 Maggio 2018, 17:13 - Ultimo aggiornamento: 13-05-2018 17:13

Avevano stoccato abusivamente centinaia di bombole di gas gpl su di un'area situata a pochi metri dall'abitato di Ischia, in condizioni tali da rendere assai pericoloso il sito. Ad effettuare il blitz, questa mattina, sono stati i Carabinieri Forestale della Stazione di Casamicciola Terme che hanno apposto i sigilli su di un'area di circa 250mq adibita a stoccaggio e deposito abusivo di bombole di gas gpl per conto di una nota società italiana che opera nel rifornimento del servizio porta a porta del gpl. Nel corso di queste ore i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Casamicciola Terme a seguito di servizi mirati al controllo del territorio e vigilanza ambientale, hanno posto sotto sequestro nel Comune di Ischia, un area di circa 250 mq., risultante in affitto ad una nota Società Italiana. la “G.G-L.G.”che opera nel settore del rifornimento del gpl sull’isola mediante approvvigionamento dal continente. Al termine delle verifiche esperite anche su eventuali titoli autorizzativi che avessero permesso di esercitare regolarmente tale attività, i Carabinieri hanno proceduto a deferire il titolare della società “N.S.P”, all’autorità giudiziaria - in quanto sprovvisto di qualsiasi certificazione prevista dalla normativa vigente - per i reati di omessa comunicazione di materiale infiammabile alle autorità, deposito, stoccaggio, detenzione abusiva di bombole di gas (GPL) e per essere in possesso del certificato di prevenzione antincendio in corso di validità. Oltre al sequestro dell’area, i militari ponevano sotto sequestro anche il quantitativo di bombole presenti in loco, ammontanti a circa 615 bombole per un totale di 9.000 kg di gas. Tale attività, come evidenziato dal personale dei Vigili del Fuoco presente su chiamata dei militari operanti, risultava essere estremamente pericolosa per la presenza di materiale legnoso stoccato nelle prossimità del sito, il quale ricade all’ incirca 15 mt da civili abitazioni e pertanto non rispetta i requisiti in base alla normativa vigente in materia.