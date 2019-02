Napoli, ospedale San Paolo senza pace: paziente si lancia dalla finestra

Mercoledì 13 Febbraio 2019, 20:24 - Ultimo aggiornamento: 13-02-2019 20:26

Un paziente dell' ospedale San Paolo è precipitato dalla finestra della stanza in cui era ricoverato. Il 72enne napoletano, G. S. P. si trovava al primo piano del presidio, nel reparto di Medicina d'urgenza in una stanza condivisa con altri ammalati che hanno riferito del tentativo di suicidio dell'anziano.Dopo l'impatto al suolo, l'uomo è stato assistito d'urgenza dai sanitari che gli hanno suturato un'ampia ferita al cranio, prestandogli le cure per i vari traumi riportati. Le condizioni di salute del 72enne sono in fase di valutazione e monitoraggio e la sua prognosi è riservata.Resta da capire se un gesto del genere poteva essere previsto e se il paziente necessitava di altre tipologie di ricovero dal momento che era in reparto per problemi respiratori.