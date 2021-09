Simone Frascogna ucciso dalla babygang: due minorenni condannati a 7 e 10 anni

Primo verdetto nella vicenda di Simone Frascogna, il ragazzo di 19 anni ucciso da una baby gang nel centro di Casalnuovo a novembre dello scorso anno. Il Gup del tribunale dei minori ha condannato i due complici minorenni dell'assassino dello studente casalnuovese, assassino che all'epoca dei fatti era già maggiorenne e per il quale è in corso il processo al tribunale di Napoli.

APPROFONDIMENTI L'INIZIATIVA Casoria, un ulivo in memoria di Gianluca ucciso dopo lite con... IL CASO Simone Frascogna ucciso a 19 anni dalla babygang, l'ultimo... L'OMICIDIO Ucciso a 19 anni dalla babygang, la mamma di Simone: «Non...

Nel frattempo stamane il giudice per le udienze preliminari del tribunale dei minori ha condannato F.T., 17 anni, di Casalnuovo, a 10 anni di reclusione e C.B., 17 anni anche lui, a 7 anni di reclusione. F.T. è stato condannato per concorso nell'omicidio di Simone, mentre C.B. per aver tentato di uccidere un amico del giovane assassinato.

Simone Frascogna fu ucciso a coltellate da Giuseppe Iossa, 18enne di Pomigliano d'Arco, per il quale è in corso il giudizio. I legali dei due appena condannati avevano invece chiesto e ottenuto il rito abbreviato che prevede lo sconto di un terzo della pena.