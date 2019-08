Venerdì 2 Agosto 2019, 16:39

Aveva, con ogni probabilità, disturbi psichici il giovane che nel pomeriggio è andato in escandescenze nel treno della Circumvesuviana che da Napoli stava conducendo i passeggeri a Sarno. Il fatto è avvenuto all’altezza della stazione di Ottaviano: è lì che il convoglio si è fermato, in attesa che i carabinieri portassero via il ragazzo. Risultato: la corsa è ripartita dopo quasi un’ora.I militari provvederanno ora ad attivare tutte le procedure per garantire al giovane l’assistenza medica. L’uomo ad un certo punto ha cominciato ad urlare di essere il figlio di Dio, si è messo a torso nudo, ha preso a correre tra i vagoni ed ha spaventato i viaggiatori, che hanno allertato il personale Eav. Macchinista e capotreno non hanno potuto fare altro che chiamare le forze dell’ordine e bloccare il treno ad Ottaviano. In stazione sono arrivati i carabinieri e hanno calmato il giovane in preda ad uno stato di agitazione, che nel frattempo si era seduto per terra. A quel punto la corsa è proseguita