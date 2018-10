Lunedì 8 Ottobre 2018, 16:58

Spaccio di droga lungo la fascia costiera a Giugliano. I carabinieri della stazione di Varcaturo, coordinati dalla Compagnia di Giugliano guidata dal capitano Andrea Coratza, hanno infatti arrestato in flagranza di reato un 28enne T.L. di origini ucraine. L’uomo è stato trovato in possesso di 514 grammi di marijuana. I carabinieri hanno rinvenuto la droga nascosta tra il giardino e la porta d’ingresso della sua abitazione. L’uomo non ha fornito spiegazioni circa la provenienza dello stupefacente.Da qualche giorno si stanno intensificando i controlli delle forze dell’ordine lungo la zona litoranea di Giugliano anche a seguito della rapina al calciatore del Napoli Milik al quale è stato sottratto un rolex a via Ripuaria. Ad agire due uomini armati e a volto coperto a bordo di una moto. L’area è molto vasta e in alcune zone c’è un grosso isolamento, per questo spesso diventa luogo di diffusa illegalità.