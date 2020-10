Sparatoria a Giugliano: esplosi quattro colpi di pistola tra la gente

Esplosi quattro colpi di pistola in via Colonne a Giugliano. È quanto successo intorno alle 11.15 nella centralissima strada nei pressi di una gioielleria e vicino e un negozio di frutta e verdura. Sul posto gli agenti del commissariato di polizia e la Scientifica che ha rinvenuto quattro bossoli.

Secondo quanto riferito da alcune persone, pare a sparare siano state due persone in sella ad uno scooter che avebbero affiancato una Fiat Panda. I colpi non sarebbero andati a segno. Gli inquirenti non escludono un tentativo di rapina o altri moventi al momento e sono al vaglio le immagini del sistema di videsorveglianza della zona.

