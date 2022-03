Stabilimento Leonardo di Giugliano, Castaldo: «Massima contrarietà alla chiusura»

«Leonardo è un'azienda in crescita, in salute, con risultati economici incoraggianti e che, ad oggi, ha importanti prospettive di crescita e sviluppo. Un'azienda che rappresenta una vera e propria eccellenza, nonché un pezzo di storia industriale della nostra città e non solo.

Come cittadino, e come presidente del Consiglio comunale di Giugliano, mi sento di esprimere con fermezza la massima contrarietà a un'eventuale chiusura dello stabilimento di Giugliano, una chiusura che rischia di creare enormi disagi soprattutto ai dipendenti di Leonardo ed anche a tutto il suo indotto».

È quanto afferma il presidente del Consiglio comunale di Giugliano, Adriano Castaldo. «Con chiarezza, in ogni occasione, va ribadito che lo stabilimento Leonardo di Giugliano va assolutamente tutelato e vanno tutelati in modo particolare i lavoratori e le lavoratrici di questo stabilimento», aggiunge Castaldo.