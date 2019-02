Sabato 23 Febbraio 2019, 09:32 - Ultimo aggiornamento: 23-02-2019 09:35

Colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi questa notte da sconosciuti tra Piazzetta San Gaetano e Vico dei Giganti, nella zona dei Tribunali, a Napoli. Due persone in sella ad uno scooter hanno sparato 9 colpi d'arma da fuoco in strada. Non ci sono stati danni a palazzi o auto e nessuno è rimasto ferito. Le indagini sono in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia Napoli-Centro.