Tampone doloroso, aggredisce medico del pronto soccorso di Castellammare

Va in escandescenza perchè il tampone gli aveva procurato dolore, paziente aggredisce medico in pronto soccorso a Castellammare. L'episodio è avvenuto domenica alle 18 all'interno del San Leonardo.

Secondo quanto denuncia il dottore Manuel Ruggiero presidente di "Nessuno tocchi ippocrate": "L'uomo vittima di un incidente stradale, da prassi gli viene fatto il tampone Covid, ma lui incomincia a lamentarsi per il fastidio provocatogli dal tampone. In suo aiuto arrivano 3 energumeni della sua stessa stirpe e scatta l’aggressione. Gli uomini in poco tempo invadono il codice rosso del pronto soccorso e sferrano un ceffone in pieno volto al Dott. P. Che cade rovinosamente al suolo! Il collega medico si fa refertare e sporge regolare denuncia."

L'ennesimo episodio violento all'interno del pronto soccorso stabiese impegnato in questi mesi a fronteggiare le emergenze di un'area molto vasta che riguarda quella stabiese, monti lattari e penisola sorrentina. “Fermate questa ondata di violenza prima che altri colleghi incrocino le braccia, - concude Ruggiero - l’esodo e’ già iniziato e non ve ne siete accorti. resterete senza assistenza sanitaria!”.