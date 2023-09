Tangenziale di Napoli, cassa automatica in tilt: automobilista usa il “piede di porco”

Una scena da non credere e divenuta virale sui social, quella accaduta sulla tangenziale di Napoli.

Al casello di Fuorigrotta una cassa automatica va in tilt: un automobilista infila del denaro per il pedaggio nel bocchettone ma - a detta dello stesso - non riceve il resto dovuto.

Visibilmente contrariato e irritato, l'automobilsta, parcheggiata l'auto, decide di risolvere a modo proprio, infilando un lungo ferro nel bocchettone della cassa automatica e cercando di ricevere quanto versato in più.

Un'operazione rivelatasi inutile quanto potenzialmente dannosa.

Fortunatamente nessun danno alla cassa che ha subito ripreso la sua normale attività ma tanta apprensione da parte degli automobilisti che hanno assistito, nelle loro auto, a una scena che ricorda da vicino “Un giorno di ordinaria follia” un film del 1993 del regista Joel Schumacher e interpretato da un infuriato e sprezzante Micheal Douglas.