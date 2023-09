Nella tarda serata di sabato i carabinieri della sezione radiomobile di Casoria sono intervenuti in via Circumvallazione Esterna di Napoli (altezza svincolo tangenziale direzione Cittadella) per un incidente stradale.

Un 50enne ha perso il controllo del suo scooter ed è finito contro il guardrail. L’uomo è stato portato all’ospedale del Mare in codice rosso. È in pericolo di vita, ricoverato in prognosi riservata.