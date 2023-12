Tangenziale di Napoli, aperta la stazione di ricarica elettrica veloce

Il progetto di elettrificazione e sostenibilità di Free To X per permettere di viaggiare da Nord a Sud in auto elettrica prosegue sulla Tangenziale di Napoli. Da oggi, infatti, è attiva la seconda stazione di ricarica veloce all’interno dell’area di servizio Antica Campana Est che affianca quella già inaugurata a giugno a Doganella Ovest all’altezza del km 18 in direzione Pozzuoli.

Con questa nuova installazione sono due le aree di servizio sull’A56 dove è possibile ricaricare in maniera rapida le autovetture elettriche grazie a 4 colonnine Hpc con potenza fino a 300kW, ciascuna con due connettori Ccs2.

Nata nel 2021, Free To X è una società del gruppo Aspi dedicata allo sviluppo di servizi avanzati per la mobilità, che offre soluzioni per migliorare l’esperienza di viaggio a 360 gradi, puntando su innovazione, tecnologia e sostenibilità.

Free To X realizza e gestisce in qualità di Charging Point Operator, il più grande network di stazioni HPC per veicoli elettrici in Italia, in ambito autostradale, con colonnine in grado di erogare fino 300kW di potenza con tempi medi di ricarica di 15 – 20 minuti.

Free To X consente la neutralità di standard tecnologici, ricaricando le diverse tipologie di veicoli che viaggeranno in autostrada con energia 100% green; neutralità geografica, coprendo l’intera rete autostradale di Autostrade per l’Italia; neutralità commerciale, garantendo l’accesso, a parità di condizioni, a tutti i principali operatori della mobilità elettrica che hanno il rapporto con gli utilizzatori finali, anche attraverso le principali piattaforme di e-roaming.

L’infrastruttura di Free To X è disponibile sulle piattaforme di e-roaming Hubject e Gireve e ad oggi oltre 50 MSP, di 15 nazionalità diverse, hanno aderito all’offerta di interoperabilità.