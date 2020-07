Task force sicurezza tra Pozzuoli e Bacoli: 54 multe e 19 veicoli sequestrati

Sanzioni e controlli a tappeto dei carabinieri, nel weekend, nelle aree costiere e nei luoghi più frequentati dai giovani, tra Pozzuoli, Bacoli e Monteruscello. Sono state controllate 541 persone (284 sono risultate già note alle forze dell'ordine) e 388 veicoli a 54 delle quali sono stati notificate contravvenzioni per violazioni al codice della strada; 19 i veicoli sequestrati, oltre la metà di questi a due ruote. Ancora guida senza casco la sanzione più ricorrente, segnale di un fenomeno diffuso ma fortemente contrastato dall'Arma.

I militari hanno sanzionato cinque parcheggiatori abusivi a Pozzuoli, di età compresa tra i 55 e i 67 anni, sorpresi a chiedere «un'offerta a piacere» agli automobilisti in cerca di uno spazio per sostare. A Monteruscello è stato denunciato, per detenzione di droga fini di spaccio, un giovane di Pozzuoli, che compiuto oggi 22 anni, perché sorpreso con 0,75 grammi di cocaina già ripartiti in dosi pronte per essere smerciate. In tasca anche materiale per la pesatura, il taglio ed il confezionamento dello stupefacente e 230 euro in contante ritenuto provento illecito. Due persone sono state denunciate per guida senza patente; quattro, infine, gli assuntori di droga segnalati alla Prefettura di Napoli.

