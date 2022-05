Terapie intensive, il flop in Campania: meno posti letto a Napoli

Per De Luca «questo problema c'è in tutta Italia». E riguarda, aggiunge dopo, tutto il personale medico del pronto soccorso. Non è scrollarsi da dosso il problema o minimizzare quanto accaduto al Cardarelli se lo scenario viene confermato anche dal ministro della Salute Roberto Speranza. Intanto la rimodulazione del nuovo piano ospedaliero regionale taglia Napoli in favore di Salerno. In particolare c'è un aumento di 8 posti letto di terapia...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati