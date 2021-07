Terra dei Fuochi, controlli e sequestri tra Napoli e Caserta: cinque denunce

Maxi operazione di controllo straordinario interforze contro lo smaltimento illecito e i roghi di rifiuti industriali, artigianali e commerciali tra Napoli e Caserta.

Sono entrati in azione 19 equipaggi per un totale di 45 unità interforze, nelle località e nei siti in cui abitualmente vengono abbandonati ei rifiuti sul territorio, controllando sei attività imprenditoriali e commerciali, di cui due sanzionate e sequestrate, 27 persone identificate, di cui cinque denunciate tra lavoratori irregolari rei di illeciti ambientali e tre sanzionate, 61 veicoli controllati, circa 6.520 mq di aree sequestrate, rifiuti pericolosi e non sequestrati 5 Mc, circa 9.500,00 euro di sanzioni comminate.