Più che prendere d'assalto le spiagge, alcuni bagnanti di Torre Annunziata ( Napoli) hanno deciso che si recheranno presso la sede del Comune in via Schiti per attuare un flash mob. L'iniziativa, annunciata per martedì prossimo, segue la decisione del sindaco della città vesuviana, Vincenzo Ascione, di chiudere la zona di Capo Oncino a causa degli assembramenti registrati da carabinieri e vigili urbani con l'avvio della cosiddetta fase 2.

«Occorre riaprire l'accesso a questo tratto di spiaggia - la richiesta - magari rafforzando i controlli per evitare possibili irregolarità».

