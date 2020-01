Investito in pieno centro da un motorino, muore 82enne a Torre del Greco: era il padre dell'assessore

Tragedia della strada nel pieno centro cittadino a Torre del Greco. Morto dopo alcune ore di agonia un uomo di 82 anni investito nella tarda mattinata in via Salvator Noto. Si tratta di Antonio Ventimiglia, ex commerciante e padre dell’attuale assessore ai Lavori pubblici Novella.

L’uomo è stato centrato in via Salvator Noto da un motorino guidato da un uomo che è stato poi bloccato dalla polizia municipale dopo il sinistro e condotto nel comando per le procedure del caso. Diverse testimonianze parlano di uno scooter lanciato a forte velocità. Saranno i vigili urbani comunque a ricostruire quanto accaduto.

Antonio Ventimiglia è apparso subito grave anche se prima dell'arrivo dei soccorsi è rimasto sempre cosciente: portato prima all’ospedale di Boscotrecase e poi al Cardarelli, è stato ricoverato in terapia intensiva in prognosi riservata per la frattura del bacino e per probabili emorragie interne. Il quadro clinico però è peggiorato fino alla morte, sopraggiunta nel tardo pomeriggio.

