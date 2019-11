Evasione fiscale, a casa dell'imprenditore napoletane scoperte due anfore antiche

Nel corso delle indagini patrimoniali che hanno ricostruito un debito tributario di 300.000 euro, i finanzieri hanno scoperto a casa dell’imprenditore, ex miticoltore, le anfore antiche. Le successive perizie tecniche condotte dalla Soprintendenza-Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Napoli hanno confermato che le anfore ritrovate costituiscono preziosi reperti storici, appartenenti all’era greco-romana, trafugate dal fondale marino. Il loro valore, sul “mercato nero”, si aggira intorno a diverse decine di migliaia di euro.



Il responsabile è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Torre Annunziata per violazioni al codice dei beni culturali.

Miticoltore ed evasore, in casa ha due anfore antiche trafugate in mare: nuova denuncia. I finanzieri della compagnia di Torre Annunziata hanno sequestrato due anfore antiche, una betica risalente al II-III secolo A.C. e una greco-italica risalente al IV secolo A.C., trovate in possesso di un imprenditore di Torre del Greco indagato per reati fiscali (sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte).