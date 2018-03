Bonifica a piazza Cavour: tra i rifiuti e i clochard spunta una pistola

Venerdì 30 Marzo 2018, 19:33 - Ultimo aggiornamento: 30-03-2018 19:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È da tempo che sui gruppi dei social network numerosi cittadini denunciano una situazione insostenibile di degrado dei giardini della centralissima piazza Cavour, occupata a tutte le ore del giorno e della notte da gruppi di clochard e senzatetto.«Diverse volte gli operatori – dice il consigliere comunale Francesco Vernetti - sono andati a pulire e sono stati oggetto di lancio di bottiglie, quelle persone non sono solo senza fissa dimora, ci sono extracomunitari, alcolisti, una platea variegata ed anche violenta in alcuni frangenti. Durante i vari interventi è stato necessariamente richiedere la presenza della polizia locale e della Polizia di Stato. L'intervento è complesso in quanto coordinato con la prefettura nel tavolo ordine e sicurezza.».«Questa mattina, tra mille difficoltà - dice il consigliere della terza municipalità, Salvatore Flocco - si è fatta una grande operazione di bonifica programmata voluta fortemente dalla terza Municipalità in linea ed in sinergia con il sindaco Luigi De Magistris e il suo staff, ma sul finale spunta tra i cespugli una pistola che subito è stata sequestrata dalla Polizia Municipale 5° Unità Operativa Stella. Questo ritrovamento oltre ad avermi turbato non poco – conclude Flocco - è la dimostrazione che avevamo ragione ad alzare la voce e il livello di attenzione su quella piazza». Per bonificare l’intera piazza sono intervenuti gli operatori dell’azienda di smaltimento dei rifiuti Asia, la cooperativa 25 giugno, Napoli Servizi, il servizio giardini e la Polizia Locale.