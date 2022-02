Traffico di stupefacenti a Napoli e provincia, scattano 11 misure cautelari

Nel corso della notte, a Nola, San Vitaliano, Somma Vesuviana, Marigliano e Roma, i militari della Compagnia Carabinieri di Castello di Cisterna hanno dato esecuzione ad unprovvedimento cautelare, emesso dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti, complessivamente, di 11 indagati

Gli 11 indagati ​(di cui 2 già in detenuti, 2 agli arresti domiciliari ed i restanti in stato di libertà) sono stati raggiunti da gravi indizi di colpevolezza, a vario titolo, di «associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti», nonché della commissione di reati in materia di sostanze esplodente, danneggiamento, operante prevalentemente a San Vitaliano, Marigliano e in alcuni centri limitrofi.

Il provvedimento cautelare in questione (otto custodie cautelari in carcere, due agli arresti domiciliari ed un obbligo di presentazione alla Pg) costituisce l'epilogo di una articolata attività d'indagine avviata nell'anno 2019 - coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli - condotta dalla Compagnia Carabinieri di Castello di Cisterna e dai carabinieri di Marigliano che, oltre a documentare le dinamiche criminali in atto nel territorio di San Vitaliano e Marigliano per il controllo e la gestione delle «piazze di spaccio» da parte di componenti di una famiglia del luogo, in particolare due fratelli e un nipote, ha permesso di accertare la destinazione di una parte del territorio urbano, in particolare il rione Pontecitra di Marigliano, a centrale operativa dell'attività di traffico di droga in grado di soddisfare quotidianamente numerose richieste di stupefacente da parte degli acquirenti che si recavano, durante tutto l'arco della giornata nel rione per ricevere lo stupefacente.

Secondo gli investigatori c'era una rete articolata di pusher e di vedette che, sotto la costante supervisione dei responsabili della piazza di spaccio, garantivano, secondo turni di lavoro ben organizzati, l'attività di vendita al dettaglio. Inoltre è stata accertata la disponibilità di armi da parte di alcuni dei componenti del gruppo criminale, sequestrando 3 pistole con matricola abrasa, relativo munizionamento ed 1 taser. Infine è stata ricostruita la ragione della collocazione di un ordigno esplosivo in danno di un esercizio commerciale di Marigliano: ersa stato posto, dicono gli investigatori, al fine di evitare la dissociazione dall'organizzazione di una persona.