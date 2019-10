Caos Barcellona, stop ai voli: passeggeri bloccati a Capodichino

Lunedì 14 Ottobre 2019, 21:44 - Ultimo aggiornamento: 14-10-2019 21:45

Caos allo scalo di Capodichino: 150 passeggeri - soprattutto spagnoli, ma ci sono anche italiani - che dovevano rientrare questa sera a Barcellona con il volo della Vueling 6503 programmato per le 22.05, sono rimasti a terra. Volo cancellato per le manifestazioni in corso allo scalo di Barcellona.Trecento persone, tra loro moltissimi turisti, da circa due ore attendono di avere notizie sulla loro ricollocazione. A qualcuno è arrivato un sms con il quale si comunicava che la prima data utile per rientrare in Spagna è il 24 ottobre. Dieci giorni di attesa. E due alternative offerte: o rimanere a Napoli alloggiati in albergo fino al 24 a spese della Vueling o rinunciare all'attesa e alla vacanza gratis e spendere almeno 270 euro per rientrare ma con un'altra compagnia.Allo stato attuale non è stato ancora trovato l'alloggio agli spagnoli. Racconta Alessia Fera, 34 anni di Napoli ma residente in Spagna per lavoro: «Mi hanno inviato il messaggio, è assurdo proporre una attesa di dieci giorni devo rientrare subito al lavoro». Allo scalo hanno distribuito i volantini con i diritti dei passeggeri dove si rammenta l'obbligo della ricollocazione su un altro volo. Chi non ci sta, però, deve poi fare ricorso per ottenere il rimborso del volo.