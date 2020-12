Tre murales per Maradona, a Mugnano il taglio del nastro con Diego Junior, Pavarese, Filardi e Carannante

Fuochi pirotecnici, un lungo applauso e le parole di Diego junior e dei suoi ex compagni di squadra hanno accompagnato l'ìnaugurazione dei tre murales realizzati sulle pareti dello stadio Albero Vallefuoco di Mugnano. Tre murales che raffigurano tre momenti della vita di Diego Armando Maradona. Erano presenti al taglio del nastro, oltre al figlio Diego Armando junior, l'ex ds del Napoli Gigi Pavarese, gli ex calciatori azzurri Antonio Carannante e Massimo Filardi e Gennaro Montuori, meglio noto come "Palummella", storico capo tifoso del Napoli.

I tre hanno ricordato il fuoriclasse argentino attraverso alcuni aneddoti. "Ho conosciuto, seppur tardi e per poco tempo, un grande uomo - ha detto Diego Junior - Maradona è stato grande, il più grande calciatore della storia. Ma io ho posso dirti di aver conosciuto anche Diego e Diego era speciale". Poi Montuori: "Quando ci recammo in Russia, per una gara di Coppa dei Campioni, Diego mi portò nella Piazza Rossa. I soldati si fecero fotografare insieme a lui: capii in quell'occasione che era l'uomo più potente del mondo, che però non ha mai perso la sua umiltà e la sua bontà".

