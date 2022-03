Si fingevano carabinieri per truffare anziani: denunciate 4 persone a Napoli

Si sono resi responsabili di due truffe ai danni di altrettante pensionate residenti in provincia di Pavia: una 80enne di Santa Cristina e Bissone e una 78enne di Sartirana Lomellina. Quattro persone residenti a Napoli, fra i 23 e i 59 anni, sono state denunciate dai carabinieri con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di truffe ai danni di anziani.

Alla donna di 80 anni sono stati sottratti 560 euro, all'altra signora 1.350 euro e ad entrambe vari oggetti in oro. In entrambi gli episodi i truffatori hanno utilizzato auto di una ditta di noleggio e sono riusciti a raggirare le anziane presentandosi sotto le falsi vesti di carabinieri, poliziotti e avvocati, e raccontando alle vittime episodi tragici (in realtà mai avvenuti) nei quali sarebbero stati coinvolti loro familiari.