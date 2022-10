Truffa del corriere a una 84enne, ma in tre vengono denunciati

Truffano una 84enne a Cicciano, le sottraggono 1000 euro. I carabinieri smascherano un finto corriere e i complici, dopo la segnalazione partita dall'anziana che aveva ricevuto una telefonata del finto nipote che le chiedeva di accettare un pacco che le sarebbe stato consegnato poco dopo. E, quindi la cortesia di anticipare 1000 euro per quell’oggetto acquistato online. Soldi che ovviamente le avrebbe restituito in breve tempo.

La truffa riesce e la vittima si rende conto di tutto, quando il “corriere” è già lontano con il denaro. Ma l'intervento immediato dei mililtari che analizzano le immagini catturate dalle telecamere installate attorno all’abitazione conente di individuare due persone sospette. Una di queste si vede nel filmato presentarsi alla porta fingendosi corriere, l’altra aspettare in strada con lo scooter acceso. Quindi, i militari ripercorrono la loro strada a ritroso e in sinergia con altri comandi stazione del territorio identificano i due: denunciati per truffa aggravata in concorso anche con una terza persona, il proprietario dello scooter.